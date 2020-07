Optimisme over herstel voormalig F1-coureur Zanardi: ‘Pa gaat het halen, ook deze keer’

Tot de Paus aan toe – die schreef een persoonlijke brief – kreeg Alex Zanardi vanuit alle Italiaanse windstreken steunbetuigingen en werd hij geroemd voor zijn moed en zijn doorzettingsvermogen. Voor de tweede keer in zijn leven kreeg Zanardi met een gruwelijk ongeluk te maken. Na de eerste, op een Duits circuit in de CART-series in 2001, moest hij zijn beide benen laten amputeren. Zanardi vocht zich terug, werd professioneel handbiker en won vier gouden medailles op de Paralympische Spelen van 2012 en 2016.

Maar ook in zijn nieuwe sport kreeg Zanardi met het noodlot te maken. Hij werd geschept door een vrachtwagen en lag uiteindelijk een maand in een ziekenhuis in het Italiaanse Siena, waar hij drie hersenoperaties onderging en lange tijd in een kunstmatige coma lag. Inmiddels ligt de 53-jarige Italiaan buiten levensgevaar in een neurologisch revalidatiecentrum, gericht op zijn herstel. En dat is al heel wat.

,,Zijn herstel gaat veel sneller dan verwacht, maar dat is eigenlijk geen verrassing. Dat is mijn vader ten voeten uit; de energie van die man is ongelooflijk, hij is buitengewoon sterk”, aldus zijn zoon Niccolo in de Corriere della Sera. Daarin vertelde hij ook dat zijn vader nog altijd niet bij bewustzijn is en vermoedelijk blind is geworden. Maar optimistisch blijft hij. ,,Wat echt telt, is of we nog met hem kunnen communiceren. We staan voor een lange weg. Pa gaat het halen, ook deze keer. Daar ben ik zeker van. En op een dag zal hij weer met me praten en ook met mijn kinderen. Ik ben hoopvol.”