Opvolger Alfred Schreuder bekend, ook Neymar blijft Paris Saint-Germain trouw

Nederland­se golf én uithang­bord Joost Luiten kunnen succes op Dutch Open wel gebruiken

Alweer zes jaar geleden won Joost Luiten voor de laatste (en tweede) keer het Dutch Open. Ook deze week is hij weer het uithangbord van het internationale golftoernooi op Bernardus in het Brabantse Cromvoirt, al steekt de 36-jarige Bleiswijker al tijden niet in de beste vorm van zijn leven.

14:56