Oranje in Fed Cup tegen China

FC Twente laat het weer totaal onnodig liggen en verliest bij Vitesse

7 maart ARNHEM – FC Twente was zaterdagavond ruim een uur gelijkwaardig aan Vitesse. Na rust waren de Tukkers zelfs lange tijd de sterkere ploeg, maar zoals vaker dit seizoen was dat niet genoeg. FC Twente verloor met 1-0 door een treffer van Jay-Roy Grot. Een treffer waar nog lang over nagepraat zal worden.