Oranje legioen ziet Verstappen schitteren op tweede racedag in Zandvoort

Daarmee verzekerde het uithangbord van Red Bull Racing zich van pole position voor de Dutch Grand Prix, die dit weekend voor het eerst sinds 36 jaar weer op het programma staat. Destijds vertrok Nelson Piquet, de vader van Verstappens vriendin Kelly, vanaf de eerste plaats. De Braziliaan zag zijn race toen een dag later compleet de mist in gaan.

Dat voorbeeld zal Verstappen niet willen volgen. In de wetenschap dat het lastig inhalen is op het smalle circuit in de duinen geeft het starten vanaf pole hem in ieder geval een enorm voordeel. ,,Maar laten we ook niet vergeten dat dit circuit ook héél zwaar voor de banden is”, waarschuwt hij. ,,Dus dit wordt zeker geen zorgeloze race, morgen. Ook omdat we heel veel rondjes gaan rijden.”