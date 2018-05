Oranje met Twentse lengte richting WK Volleybal

ALMELO – De Twentse volleybal-internationals Thijs ter Horst en Wouter ter Maat kijken uit naar het WK Volleybal, dat in september in Italië en Bulgarije wordt gehouden: ,,Dat moet de top van de zomer worden.”

De boomlange Tukkers (Nijverdaller Ter Horst is 2.04 m en Rijssenaar Ter Maat 2 m.) speelden dinsdag als basisspelers van Oranje in Almelo tegen Japan. Ze wonnen met 3-1.

Contract verlengd

Ter Horst (26) meldde na afloop dat hij nog een seizoen bij de Zuid-Koreaanse club Deajeon Samsung Bluefangs blijft. Hij heeft zijn contract met een jaar verlengd. De passer/loper heeft het naar zijn zin in Zuid-Korea: ,,Het bevalt me prima en heb een goed seizoen gedraaid. Het is zwaar maar er staat veel tegenover. De beleving in Zuid-Korea is bijzonder. Ze wilden me graag houden dus ik heb bijgetekend en begin straks aan mijn derde seizoen daar”, zei de Nijverdaller na het oefenduel in de Almelsoe IISPA-hal. Ter Horst was content met de 3-1 zege op Japan: ,,Een prima resultaat, Japan is een goed volleyballend team en de nummer twaalf van de wereld.”

Volledig scherm Wouter Maat (midden) tijdens een oefenduel tegen Duitsland. © Wouter Borre

Parijs

Wouter ter Maat (27) uit Rijssen, die andere Tukker in Oranje, weet nog niet waar hij komend seizoen speelt. De diagonaalspeler heeft de try-outs voor een contract in Zuid-Korea niet gehaald en keert mogelijk terug naar zijn club Paris Volley in Parijs: ,,Dat zou goed kunnen. Kijken waar ze mee komen, het kan ook nog een andere club worden.”

European League

De Tukkers van Oranje hadden tegen Japan een basisplaats en bleven ook in de nieuwe samenstelling in de derde set staan. Ter Maat en Ter Horst zijn de komende maanden in Nederland om met Oranje de European League te spelen. Zondag (15 uur) is Slovenië in Doetinchem de eerste opponent. In september is het WK in Italië en Bulgarije.