Oranje pakt goud bij WK wielrennen met mixed team relay

Eerder veroverde Nederland op de gemengde aflossing al goud bij de EK in Alkmaar. Toen met Floortje Mackaij in plaats van Brand en Ramon Sinkeldam voor Jos van Emden. ,,Het was kort maar zwaar”, vertelde Brand, die zich het succes nog niet helemaal realiseerde. ,,Het moet nog even indalen.” Voor Mollema bleef het, ondanks de eerdere zege in Alkmaar, toch een beetje vreemd. ,,Je bent gewend een ploegentijdrit te rijden met zeven of acht man. Dit is superzwaar, ook door de regen. Maar ook technisch hebben we het goed gedaan. Daarbij is het ook gek dat je nu als je binnen bent nog moet wachten op je eindtijd. Maar de vrouwen deden het ook geweldig.”