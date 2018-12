Oranjemannen veroveren eindzege teamsprint, vrouwenploeg komt tekort

In het Poolse Tomaszów Mazowiecki eindigden de Nederlandse schaatsmannen, ondanks een haperende race, als tweede. Als laatste rijder kwam Verbij in de derde en laatste ronde nog even in de problemen. Hij ging in de buitenbocht bijna onderuit, maar wist zich goed te herstellen. Verbij, Michel Mulder en Dai Dai Ntab kwamen niet aan de tijd van de Noorse mannen. De drie Nederlanders kwamen tot 1.21,43. Noorwegen was met 1.21,27 een fractie sneller. Het brons ging naar Rusland in 1.21,74. De tweede klassering was desalniettemin goed genoeg voor Nederland om het algemeen klassement te winnen.



De Nederlandse vrouwen gaven in Polen juist de koppositie nog uit handen. Tijdens de laatste teamsprint eindigden de Femke Beuling, Letitia de Jong en Ireen Wüst als derde. Daardoor ging de overwinning in het wereldbekerklassement naar Rusland dat als tweede eindigde (1.28,18). Japan zegevierde in een tijd van 1.27,82.