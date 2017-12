Oranjevrouwen maken flater goed en plaatsen zich voor ploegenachtervolging Spelen

Een gelegenheidstrio van Marrit Leenstra, Lotte van Beek en Melissa Wijfje reed tijdens het wereldbekerweekend in Salt Lake City in 2.55,57 naar de tweede tijd, achter Japan dat een nieuw wereldrecord reed van 2.50,86. Voldoende om bij de beste zes landen in het wereldbekerklassement te komen en daarmee plaatsing voor Pyeonchang veilig te stellen.

Nederland begon als nummer zeven van het klassement aan de race op de Utah Olympic Oval. Door een valpartij van Van Beek in Calgary duikelde Oranje in de rangschikking. Een flater bij Antoinette de Jong maakte de schade voor de ploeg van Kuiper nog wat groter. Ze verzuimde volgens de regels over de finish te glijden. Dat kostte het gediskwalificeerde Nederland nog eens dertig punten voor het klassement waarmee de vierde positie in de tussenstand werd verspeeld.

Door de absentie van kopvrouw Ireen Wüst, De Jong en ook Jorien ter Mors moesten Leenstra, Wijfje en Van Beek de olympische startplek op de achtervolging veiligstellen. Daar slaagde het gelegenheidstrio ruimschoots in, al was Japan bijna 5 seconden sneller.