Organisatie Weissensee zet streep door toertochten

LIVE | Karlsson schiet fraai AZ naar nóg ruimere voorsprong

22:14 AZ komt vanavond in actie in de groepsfase van de Europa League. Om 21.00 uur is Rijeka uit Kroatië de tegenstander. Bij de Alkmaarders ontbreekt een aantal spelers vanwege corona. Van het drietal was AZ de enige club die wist te winnen in de eerste speelronde van de poulefase van de Europa League. Napoli werd met 1-0 verslagen. Volg vanaf 19.30 uur alles in dit liveblog.