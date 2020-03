Organisator: Zoals situatie nu is gaan Strade Bianche, Tirreno en Milaan-San Remo door

Er waren twijfels of de Italiaanse voorjaarswedstrijden wel of niet zouden worden geschrapt omdat Italië hard is getroffen door het coronavirus. Het enige voorbehoud dat RCS maakt is dat de situatie zodanig verandert dat op last van de Italiaanse autoriteiten toch moet worden ingegrepen. Italië kreunt voorlopig nog altijd onder het coronavirus. De laatste weken leek het er hoe langer hoe meer slechter uit te zien voor de Italiaanse koersen. In de Serie A werden al verschillende voetbalwedstrijden afgelast.



Een woordvoerder van de RCS: ,,De drie races gaan door. Althans, zo is de situatie vandaag. Of dat morgen nog zo is weet ik niet, maar we doen er alles aan om de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo door te laten gaan.”