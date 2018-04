Orie haalt wereldkampioene junioren binnen

De achttienjarige schaatsster uit Borne veroverde vorige maand in Salt Lake City de wereldtitel bij de junioren. Ze won drie afstanden (1000, 1500 en 3000 meter) en deed dat steeds in een wereldrecord.



,,Joy heeft in Salt Lake City aangetoond dat ze tijden kan rijden waarmee ze voor veel senioren niet onder hoeft te doen'', zegt Orie. ,,Het is dan ook voor iedereen duidelijk dat zij een groot talent is.'' Beune komt over het van regionaal talentencentrum Oost. ,,Bij LottoNL-Jumbo gaan we er alles aan doen om met haar de volgende stap te maken.''



Beune is de eerste nieuwkomer bij LottoNL-Jumbo. Eerder verlengden Sven Kramer en Patrick Roest hun contract met twee jaar.