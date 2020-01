Orie: Krol is fysiek ook sterker geworden

,,Nee, ik ga geen prognose geven over uitslag van deze afstand bij de WK komende maand in Salt Lake City. Er zijn zoveel goede schaatsers op dit onderdeel. Ik zeg alleen dat we om de prijzen gaan meedoen.”

Na de wereldtitel vorige winter en de Nederlandse titel vorige maand veroverde Krol (27) op de schaatsmijl in Thialf ook de Europese titel. Met overmacht. Hij zette de onttroonde Rus Denis Joeskov als nummer nummer twee op ruim een seconde.



,,Thomas doet het ontzettend goed”, sprak Orie lovende taal. ,,Het is niet alleen een kwestie van mentale rust bij hem. Thomas is fysiek ook sterker geworden. Hij groeit nog steeds door, stiekem, ondanks dat hij al heel groot is. Hij is heel goed in balans, ook in technisch opzicht. Vooral de bochten lopen steeds beter bij hem. Daar haalt hij nu veel snelheid uit.”

Nuis

Grote afwezige in Heerenveen was opnieuw Kjeld Nuis, eveneens uit de succesploeg van Orie. De tweevoudig olympisch kampioen (1000 en 1500 meter) kreeg na zijn ziekte in december, waardoor hij de NK miste, geen aanwijsplekken voor de EK. Voor de WK mag hij wel aantreden, tenzij de geschillencommissie maandag in Amsterdam anders beslist en alsnog Dai Dai Ntab en Koen Verweij (beiden van Team Reggeborgh) in het gelijk stelt.

,,Kjeld is hard aan het trainen”, liet Orie weten. ,,Of hij Thomas hier had kunnen verslaan? Dat valt niet te zeggen. Dan had hij hier moeten schaatsen. Kjeld kan in goeden doen ook dit soort tijden rijden. Dat heeft hij vaak genoeg laten zien. Maar verder ga ik daar niet over speculeren. Ze maken elkaar beter. Dat zie je met Patrick Roest en Sven Kramer in onze ploeg ook.”

Orie liet met weinig woorden blijken dat hij vertrouwt op een goede afloop van de zaak-Nuis bij de geschillencommissie. ,,Nou, de KNSB heeft Kjeld aangewezen voor de WK en dan ligt het in de lijn van de verwachting dat hij in Salt Lake City ook meedoet."