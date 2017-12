Orie verliest assistent Rykkje aan Noorse schaatsbond

,,Ik heb er onwijs veel zin in", vertelde Rykkje aan Schaatsen.nl. ,,Er is altijd wel een beetje contact geweest met de Noren en deze zomer ben ik weer benaderd. Toen heb ik het in eerste instantie een beetje afgehouden. Uiteindelijk wilden ze mij zo graag hebben, dat het wel erg serieus werd. Ik heb ze duidelijk gemaakt dat ik het erg goed naar mijn zin heb bij Lotto-Jumbo, dus dat ik niet zonder slag of stoot alles zou opgeven. Er moest wel wat tegenover staan. Uiteindelijk heb ik toch de knoop doorgehakt en besloten om het te doen."

Rykkje bracht de eerste twee jaren van zijn leven door in Noorwegen. Hij neemt de functie over van Sondre Skarli, die na het olympische seizoen stopt. ,,Ik heb er wel even goed over moeten nadenken, maar ik werk nu acht jaar samen met Jac Orie en ik denk dat ik er nu klaar voor ben om op eigen benen te staan en nieuwe dingen te leren."