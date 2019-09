Osaka breekt na teleurstellend US Open alweer met coach

Osaka won vorig jaar de US Open en vroeg in dit jaar de Australian Open. Kort daarna nam ze afscheid van de Duitser Sascha Bajin, die haar acht jaar had bijgestaan. Bij de US Open verloor ze onlangs al in de vierde ronde. De Japanse maakt over anderhalve week haar rentree op de baan bij het toernooi van Wuhan. Osaka heeft een wildcard gekregen voor het toernooi in China.