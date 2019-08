Osaka geeft geblesseerd op in Cincinnati

Osaka gaat volgende week als titelverdedigster naar New York voor de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Het is de vraag of ze dan nog steeds de nummer 1 van de wereld is. De Japanse moet de koppositie mogelijk weer afstaan aan Ashleigh Barty, die in Cincinnati de halve finales haalde door Maria Sakkari uit Griekenland te verslaan (5-7 6-2 6-0).