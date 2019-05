Osaka herstelt zich knap in eerste ronde Roland Garros

Osaka kwam er in de eerste set totaal niet aan te pas en kwam ook in de tweede set in de problemen, maar herstelde zich net op tijd. Schmiedlova mocht twee keer serveren voor de winst, maar Osaka gaf zich niet gewonnen. In de derde set bleek Osaka alsnog veel te sterk voor Schmiedlova. ,,Ik kwam totaal niet in de wedstrijd, maar gelukkig kon ik het net op tijd nog omdraaien. Ik probeer mezelf altijd voor te nemen dat ik mezelf niks kan verwijten na een partij, dus ik heb alles gegeven om door te gaan naar de tweede ronde.”



Osaka won de afgelopen twee Grand Slams, de US Open en Australian Open, maar in Parijs volgde dus bijna een pijnlijke vroege uitschakeling. De 21-jarige Osaka werd twee jaar geleden al in de eerste ronde uitgeschakeld op Roland Garros. In 2016 en 2018 kwam ze tot de derde ronde.



De 24-jarige Anna Karolina Schmiedlova deed al vijftien keer mee aan een Grand Slam, maar kwam nog nooit verder dan de derde ronde op Roland Garros in 2014. Daarna werd ze drie keer in de eerste ronde uitgeschakeld in Parijs.