Osaka, Svitolina en Mertens maken favorietenrol waar

Waar Kiki Bertens een dag eerder verrassend onderuit ging tegen Anastasia Pavlyuchenkova in de tweede ronde van de Australian Open, daar deden Osaka, Svitolina en Mertens wel wat er van hen verwacht werd.



De Belgische Elise Mertens, de nummer veertien van de WTA-ranking, haalde vorig jaar verrassend de halve finale van de Australian Open, waarin ze destijds verloor van de latere winnares: Caroline Wozniacki. De Belgische won na iets meer dan anderhalf uur in twee sets van de Russische Margarita Gasparyan: 6-1, 7-5.



Osaka, de nummer vier van de wereld, had geen enkele moeite met de Sloveense Tamara Zidansek (6-2, 6-4). De 21-jarige Japanse treft in de derde ronde Hsieh Su-wei uit Taiwan. De nummer 28 van de plaatsingslijst schakelde de Duitse Laura Siegemund uit (6-4 6-4).



Svitolina won eveneens gemakkelijk. De Slowaakse Viktoria Kuzmova werd in twee sets kansloos gelaten (6-4, 6-1). De als zevende geplaatste Karolina Pliskova uit Tsjechië klopte na een valse start de Amerikaanse Madison Brengle (4-6, 6-1, 6-0) en treft nu Camila Giorgi uit Italië.