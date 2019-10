Osaka voortvarend van start in WTA Finals

Heracles-trai­ner Wormuth: ‘We waren extreem effectief’

9:46 ALMELO – Trainer Frank Wormuth hield een dubbel gevoel over aan de ruime 4-0 zege op PEC Zwolle. Aan de ene kant was hij blij met de ruime uitslag, anderzijds knaagde een ontevreden gevoel aan hem. Heracles had het duel slimmer kunnen spelen, zo oordeelde hij na afloop.