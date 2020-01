Osaka zonder problemen naar derde ronde

In de eerste set kwam Osaka snel op een 2-0 voorsprong, maar Zheng vocht zich terug tot 2-2. Daarna nam de Japanse het heft in handen en bracht de set met vier games op rij op haar naam.

In het begin van de tweede set ging het tot 2-2 gelijk op. Zheng trok vervolgens het initiatief naar zich toe en liep uit naar 4-2. Daarna was het weer de beurt aan Osaka. Door net als in de eerste set vier games op rij binnen te slepen, trok ze aan het langste eind.