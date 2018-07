Ostapenko en Kerber naar halve finale

Kerber, d Duitse nummer 10 van de wereld, versloeg in de kwartfinale de jonge Russische Daria Kasatkina. Dat deed ze in twee sets, 6-3 7-5. Kerber benutte pas haar zevende matchpoint.



In 2016 beleefde Kerber (30) haar beste jaar met overwinningen op de Australian Open en de US Open. Na een moeizaam 2017 lijkt ze nu op de weg terug. Eerder dit seizoen bereikte ze in Melbourne de halve finale en drong ze op Roland Garros in Parijs door tot de laatste acht.



In de volgende ronde speelt Kerber tegen Ostapenko. De als twaalfde geplaatste Letse, in 2017 winnares van Roland Garros, won in de kwartfinale van de Slowaakse Dominika Cibulkova, 7-5 6-4.