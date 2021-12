Otterspeer (33) in tranen na ticket voor eerste Olympische Spelen: ‘Een jongensdroom’

Video Voormalig Feyenoord-verdediger Christian Gyan (43) overleden

Christian Gyan is op 43-jarige leeftijd overleden. De Ghanees speelde van 1997 tot 2007 voor Feyenoord, waarmee hij in 1999 landskampioen werd en in 2002 de UEFA Cup won. Gyan had al enige tijd kanker en kende na zijn carrière veel financiële problemen omdat hij bijna al zijn geld had weggegeven.

18:52