Otterspeer deelt ‘mokerslag’ uit op 1000 meter en grijpt de leiding

Otterspeer bleef met een winnende tijd van 1.07,99 als enige rijder onder de 1 minuut en 8 seconden. Nederlands kampioen Thomas Krol finishte als tweede in 1.08,19 en olympisch kampioen Kjeld Nuis, eerder op de 500 meter gediskwalificeerd, belandde met 1.08,61 op de derde plek.



In het klassement verdedigt Otterspeer zondag op de tweede 500 meter een marge van 0,55 seconde op nummer 2 Krol. Dai Dai N’tab staat derde in de algemene rangschikking, op 0,62 van Otterspeer. Hij won eerder de 500 meter met een kleine voorsprong op zijn ploeggenoot. N’tab reed op de 1000 meter de zesde tijd (1.09,28).

© BSR Agency

Kanshebber Kai Verbij stelde teleur met de vierde tijd (1.09,10), na zijn vierde plek op de 500 meter. De kampioen van 2016 neemt in het klassement de vierde plaats in, op 0,64 seconde van Otterspeer.



Ronald Mulder miste de kracht om na zijn dubbele optreden op de 500 meter nog een keer het podium te halen. Met een tijd van 1.10,49 moest de 34-jarige Zwollenaar genoegen nemen met de elfde plaats, goed voor de zesde plaats in het klassement, op 1,29 van Otterspeer.

Zo goed als ik nu ben, ben ik in jaren niet geweest

Mulder zag op de 500 meter zijn rit tegen ploeggenoot Kjeld Nuis mislukken. Hij kreeg na een bliksemstart op de kruising geen voorrang en na een haperende wissel konden beiden een toptijd vergeten. Nuis werd na afloop gediskwalificeerd en Mulder mocht zijn race alleen nog een keer overdoen. Met de derde tijd (34,86) liet hij zich nog wel prima gelden, maar daarna bleek een sterke tijd op de 1000 meter niet meer mogelijk.

,,Dit is een mokerslag”, jubelde Otterspeer na zijn triomf bij de NOS. ,,Ik hoor eindelijk in Thialf tot de ‘club 1.07'. Ik vloog er snoeihard in en kon het daarna goed afmaken. Zo goed als ik nu ben, ben ik in jaren niet geweest.”

Otterspeer beseft dat hij op weg naar zijn derde titel, na 2015 en 2019, pas halverwege is. ,,Ik had deze voorsprong niet verwacht, maar het gaat erom dat ik zondag na vier afstanden ook nog nummer 1 sta.”

