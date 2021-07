Oud-Ajacied Danielsson op tachtigjarige leeftijd overleden

FC Twente in trek: meer seizoen­kaar­ten dan vorig jaar

30 juni ENSCHEDE - Het was de vraag hoe de supporters zouden reageren na het coronaseizoen. Het antwoord bij FC Twente laat aan duidelijkheid niets te wensen over: de club is inmiddels de grens van 19.500 verkochte seizoenkaarten voorbij en daarmee is het aantal van vorig seizoen overtroffen.