Oud-coureur Michael Andretti wil met eigen team Formule 1 in: ‘Het is wachten op de FIA’

Zijn vader Mario Andretti, in 1978 wereldkampioen in de Formule 1, stuurde een tweet de wereld in met de aankondiging. ,,Het team heeft de financiële middelen en voldoet aan alle voorwaarden. Het is nu wachten op een besluit van de FIA”, aldus Andretti, die verder meldde dat het team onder de naam Andretti Global zijn intrede wil doen in de Formule 1.

Michael Andretti reed zelf ook in de Formule 1. Hij racete in 1993 voor McLaren met als grootste succes de derde plaats in de Grote Prijs van Italië. Hij vergaarde als coureur in de Verenigde Staten meer succes in de Indycars. Met Andretti Autosport is hij als teameigenaar ook actief in die Amerikaanse raceklasse.