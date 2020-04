Oud-doelman Eddy Pieters Graafland (86) overleden

Pieters Graafland debuteerde in 1951 op 17-jarige leeftijd in de hoofdmacht van Ajax. Met Ajax werd hij in 1957 landskampioen. De geboren Amsterdammer speelde 47 interlands voor Oranje.



In 1958 maakte de doelman voor 134.000 gulden, een recordbedrag destijds, de overgang naar aartsrivaal Feyenoord. Het werd zijn meest succesvolle periode. Tussen 1958 en 1970 pakte Pieters Graafland met Feyenoord vier keer de landstitel en twee nationale bekers.

In 1970 won hij tijdens zijn laatste seizoen als prof de Europa Cup I. Met Pieters Graafland in het doel versloeg Feyenoord Celtic dat jaar in de finale met 2-1. Het was de laatste officiële wedstrijd die de doelman speelde. Zijn moment van overlijden is extra wrang omdat het volgende week - 6 mei - exact vijftig jaar geleden is dat de Rotterdammers de Schotten versloegen.

Feyenoord heeft ‘met grote droefenis’ kennisgenomen van het overlijden van Pieters Graafland, meldt de club in een reactie. Volgens de stadionclub was hij behalve een begenadigd keeper ook een goede cameraman en een graag geziene gast in de Kuip. ,,Ik vond het prachtig om in een elftal de rots in de branding te zijn, mezelf waar te maken”, zou Pieters Graafland onlangs tijdens een bijeenkomst van oud-spelers hebben gezegd.