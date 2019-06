Oud-FC Twentespeler Quincy Promes voor vijf jaar naar Ajax

Quincy Promes tekent één dezer dagen een vijfjarig contract bij Ajax. De 27-jarige aanvaller komt dan over van Sevilla.

Promes stond hoog op het wensenlijstje van trainer Erik ten Hag die hem meemaakte als trainer van Go Ahead Eagles in de eerste divisie. Hij kan ook de goedkeuring dragen van rvc-lid Danny Blind liet hem als bondscoach van Oranje veel spelen. De transfer hoeft geen gevolgen te hebben voor het aantrekken van Steven Bergwijn. In de aanvaller van PSV blijft Ajax geïnteresseerd.

Promes, in wie Ten Hag ook een nummer tien ziet, speelde pas één seizoen voor Sevilla dat hem een jaar geleden voor twintig miljoen euro overnam van Spartak Moskou. Promes doorliep de jeugdopleiding van Ajax en is Amsterdammer. Via Haarlem en Goa Ahead Eagles kwam hij terecht bij FC Twente.

Volledig scherm Quincy Promes. © BSR Agency



Zaterdag meldde deze krant al dat Ajax, Promes graag aan de selectie toe wil voegen. Ajax wacht met het aantrekken van Promes dus niet af of er een andere aanvaller wordt verkocht. David Neres is momenteel in Brazilië voor de Copa America. Rond hem zij nog geen concrete aanbiedingen gedaan.