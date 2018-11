Oud-finaliste Roland Garros zet na Australian Open punt achter loopbaan

Grand Slam of Darts BDO-kampioen Durrant verslaat Whitlock in eerste speelronde, Wright komt met schrik vrij

18:19 In de eerste sessie van de Grand Slam of Darts kwamen vanmiddag geen Nederlanders in actie. In de eerste speelronde in de groepen E, F, G en H verraste BDO-wereldkampioen Glen Durrant de als zevende geplaatste Simon Whitlock en Peter Wright won op het nippertje van Jim Williams.