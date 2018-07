Oud-jeugdspeler PSV kan nog beter wielrennen

,,Conditioneel was ik toen al in orde. In het eerste jaar dat ik bij PSV speelde, woonde ik nog thuis en was het een straf regime. Om kwart voor vijf 's ochtends moest ik al de deur uit en om acht uur in de avond kwam ik thuis. Dat was eigenlijk niet te doen en door de reistijd ben ik in de buurt van Eindhoven gaan wonen. Ik had ook zeker bij PSV willen blijven, maar mijn moeder was in die periode ernstig ziek en dus was het voor mij beter om terug te gaan naar een opleiding dichter bij huis.''