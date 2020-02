Oud-kunstschaatsster doet boekje open over misbruik in Franse schaatssport: 'Het was walgelijk’

De zaak zorgt voor enorme ophef in Frankrijk. Tegen sportkrant L’Équipe zeiden verschillende andere schaatsers óók slachtoffer te zijn geweest van misbruik. Dat zou zijn gebeurd in de jaren 70, 80 en 90.



Justitie wil dat nu onderzoeken. ,,We kijken naar de aantijgingen in het boek, maar willen ook weten of er anderen zijn die hetzelfde hebben meegemaakt’’, aldus het parket in een verklaring.