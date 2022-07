Oud-meesterknecht uit Denekamp geniet van Tour de France, Karin Evering nieuwe leider in de Lezerstour

Tussen het werk door probeert Nijboer zoveel mogelijk van de Tour te volgen. „Overdag ben ik gewoon aan het werk, maar ik kijk altijd wel even hoe het ervoor staat. Het is tot nu toe een heel mooie Tour en ik verwacht dat het nog mooier gaat worden.”

Groene trui

Nijboer tipte voorafgaand aan de Tour Wout van Aert voor de groene trui. Inmiddels verdedigt de Belg in de strijd om het sprinterstricot een riante voorsprong op de concurrentie. Peter Sagan gooit minder hoge ogen. „Ik had verwacht dat Sagan al een of twee etappes zou hebben gewonnen, maar hij valt tegen. Ook is het erg jammer dat Roglic ten val is gekomen. Anders had je voorin een nog spannender gevecht gehad.”

„Pogacar leek de Tour met twee vingers in de neus te gaan winnen, maar je ziet dat het in een dag zomaar om kan slaan”, zo doelt hij op de etappe van woensdag, waarin de Deen Jonas Vingegaard de macht greep. „Dat was echt een fantastische dag en voor de Tour is het ook heel mooi. Pogacar moet nu initiatief nemen om tijd terug te pakken.”

Hels karwei

Met een achterstand van ruim 2 minuten wacht de Sloveen een hels karwei om de Ronde van Frankrijk voor de derde keer op zijn naam te schrijven. Nijboer verwacht echter dat het nog geen gelopen koers is en refereert daarbij aan de Tour van 1989. „Dat jaar dacht Laurent Fignon dat hij er al was, maar hij verloor de Tour alsnog in de laatste tijdrit.” Greg LeMond poetste destijds een achterstand van 50 seconden weg en won de Tour uiteindelijk met een voorsprong van slechts 8 seconden.

Voor Jonas Vingegaard en zijn ploeg is het dan ook zaak om waakzaam te blijven. „Pogacar zal er nog alles aan doen. Jumbo-Visma zal alert moeten zijn. En als Vingegaard de kans heeft om extra seconden te pakken, dan zal hij dat zeker doen. Elke seconde telt, dat zag je ook in 1989. Het is pas echt voorbij als je in Parijs een glas champagne drinkt.”

Lezerstour

In de Lezerstour nam Karin Evering na de twaalfde etappe de gele leiderstrui over van Job Berkhout. De nieuwe leider in het algemeen klassement van De Twentsche Courant Tubantia staat op 3548 punten, precies genoeg om Berkhout (3547) voor te blijven. De dagzege ging naar Jos Wolbers (380 punten).

Volledige top tien van het dagklassement na etappe 12: 1. Jos Wolbers (380 punten)

2. Ni Oord (376 punten)

3. M.A. bij de Vaate (371 punten)

4. Bennie Nijhuis (369 punten)

5. Theo Veldhuis (368 punten)

6. Arjen van Druten (366 punten)

7. Wim van Ooijik (366 punten)

8. Roy Schoppink (365 punten)

9. Anne Pross (365 punten)

10. Koen Rekers (362 punten) Volledig top tien van het algemeen klassement na etappe 12: 1. Karin Evering (3.548 punten)

2. Job Berkhout (3.547 punten)

3. Tom Olde Boerrigter (3.511 punten)

4. Charles Brummelhuis (3.507 punten)

5. Ronald ter Huurne (3.501 punten)

6. Niels Laarman (3.500 punten)

7. Ronny Kosters (3.498 punten)

8. Rick de Wilde (3.494 punten)

9. Jaap Loman (3.488 punten)

10. Siebe Derkman (3.486 punten)