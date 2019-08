Oud-NAC'er loodst APOEL naar treffen met Ajax

Een hoofdrol was er voor oud-NAC’er Uros Matic, die in de slotfase de beslissende tweede APOEL-goal maakte. Aanvoerder Tomas De Vincenti had de score geopend vanaf de stip. APOEL is door de zege op Qarabag de tegenstander van Ajax.



APOEL-doelman Boy Waterman keek heel het duel in het Tofiq Bahramov Stadium van Bakoe in Azerbeidzjan vanaf de reservebank toe. De Cyprioten worden gecoacht door de Duitse oud-international Thomas Doll.



Ajax en APOEL troffen elkaar in 2014-2015 in de groepsfase van de Champions League. In Nicosia werd het 1-1 en in Amsterdam won Ajax met 4-0. Ajax werd derde in de groep, achter FC Barcelona en Paris Saint-Germain.