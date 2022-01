Oud-ploeggenote staat met eerbetoon stil bij situatie van Amy Pieters

Waarom het wel eens een heel bijzonder voetbal­jaar kan worden

Het voetbaljaar 2022 kan ondanks corona heel bijzonder worden. Genoeg om naar uit te kijken. Naar het WK in Qatar, mét Oranje. Naar het EK van de vrouwen, waar de Leeuwinnen hun titel verdedigen. Naar Ajax, dat in de Champions League vooralsnog onverslaanbaar is. En, niet te vergeten, naar het vervolg van een zeldzaam spannende eredivisie.

5 januari