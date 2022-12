Oud-prof Rob Harmeling uit Marle debuteert als ploegleider in wielerformatie YouTuber Tietema

Wat al in de lucht hing, is nu definitief: oud-profrenner Rob Harmeling uit Marle gaat zijn debuut maken als ploegleider in de nieuwe wielerploeg van de Zwolse YouTuber Bas Tietema.

De onlangs opgerichte semi-profformatie Tour de Tietema-Unibet wordt voor Rob Harmeling de rentree in het wielerpeloton. Tijdens zijn sportieve carrière maakte hij furore met onder meer een ritzege in de Tour de France van 1992 en de wereldtitel in de ploegentijdrit voor amateurs (1986). Nadat hij de fiets spreekwoordelijk aan de wilgen had gehangen, bleef Harmeling wel actief in de wielersport. Zo was hij onder meer vaak te gast in het TV-programma De Avondetappe.

Quote Tussen dit team voel ik me ook weer een jonge hond. Het lijkt me supergaaf om met dit team aan de slag te gaan en te gaan koersen Rob Harmeling

Met zijn ‘kopmanschap’ in de Maartens Foundation, een initiatief dat zich inzet voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking op het gebied van houding en beweging, heeft Harmeling al genoeg om handen, zei hij onlangs nog in deze krant. Toch heeft de inmiddels 57-jarige oud-renner de knoop doorgehakt en sluit hij zich aan bij het nieuwste project van Bas Tietema.

Niet van plan

„Eigenlijk was ik helemaal niet van plan om ploegleider te worden, ik vind fietsen veel te leuk. Maar ik volg de avonturen van Bas, Josse en Devin (de mede-initiatiefnemers Wester en Van der Wiel, red.) op de voet en dit prikkelt mij zo enorm, dat ik erbij wilde horen. En tussen dit team voel ik me ook weer een jonge hond. Het lijkt me supergaaf om met dit team aan de slag te gaan en te gaan koersen”, legt de inwoner van Marle zijn besluit uit.

Met Tietema had Harmeling al langer een bijzondere band. „Bas heeft een zusje met het syndroom van Down en hij doet heel veel voor HandicapNL. Een aantal jaren geleden heb ik hem benaderd, omdat hij weet hoe die wereld in elkaar zit. Bas is een vrije denker, we hebben inmiddels heel wat intensieve gesprekken gehad over hoe je mensen met een handicap in de maatschappij kunt helpen”, sprak Harmeling in deze krant over Tietema.

Dromen najagen

„De cultuur binnen de ploeg triggert me het meest”, aldus Harmeling. „Renners die zichzelf zijn, een staf die zichzelf is, Bas die zijn dromen najaagt en iedereen daarbij betrekt. Dan vlieg je het op een heel andere manier aan dan door puur te koersen voor die gouden medaille. Dat is een resultaat, maar de manier waarop je het bereikt, dat spreekt me aan.”

Dat Harmeling aan een voor hem compleet nieuwe functie begint, ziet hij niet als een struikelblok. „Ik heb geen ervaring als ploegleider en de tijd dat ik profrenner was, is ook niet met die van nu te vergelijken. Maar ik ken wel mijn eigen kwaliteiten, mijn grootste kracht ligt in het sterker maken van een team. In die discipline ben ik wereldkampioen geweest.”