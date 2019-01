Oud-profvoetballer Søren Lerby ziet in Melbourne zoon tennissen

Heracles weer niet ontwaakt uit winter­slaap

9:27 GRONINGEN/ALMELO - Heracles hield zaterdag de traditie in stand dat het bij de hervatting van de competitie de winterslaap nog in de ogen heeft. Zet in de Toto op de eerste speeldag van het nieuwe jaar nooit je geld op de Almeloërs. Dit keer ging het hopeloos mis bij FC Groningen: 3-0 verlies.