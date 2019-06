Oud-PSV’er Zintsjenko verlengt bij Man City, Kastaneer naar Coventry

De transferperiode in Europa is geopend en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Mous nieuwe doelman van PEC Zwolle

PEC Zwolle heeft met Cambuur een akkoord bereikt over een transfersom voor Xavier Mous. De 23-jarige doelman, die eerder al tot een vergelijk kwam met de Zwolse eredivisionist, gaat spoedig zijn handtekening zetten onder een driejarige verbintenis.



Daarmee troeft PEC meerdere clubs uit binnen- en buitenland af, van wie Mous de concrete belangstelling trok na een sterk seizoen in Leeuwarden. Of Mous zaterdag in Wijthmen meteen ook bij de eerste training van PEC aanwezig is, valt nog te bezien. Zijn nieuwe club moet nog enkele formaliteiten afwikkelen en bovendien keert de sluitpost vrijdagavond terug van vakantie, die hij had afgestemd op de voorbereiding van Cambuur.

Volledig scherm Xavier Mous keepte een sterk seizoen bij Cambuur. © BSR Agency

Kastaneer van NAC naar Coventry City

Ondanks dat hij geblesseerd heeft moeten afhaken voor de Gold Cup heeft NAC Curaçaos international Gervane Kastaneer weten te verkopen aan het Engelse Coventry City.

De blessuregevoelige aanvaller kwam in Breda tot 21 competitiewedstrijden (968 minuten) waarin hij twee keer scoorde en een assist gaf. Coventry City (League One) wordt het tweede buitenlandse avontuur van Kastaneer die eerder voor Kaiserslautern uitkwam, de Duitse club waar NAC hem in de zomer van 2018 ophaalde.

Coventry City neemt de aanvaller voor de komende drie seizoenen over en maakt een transfersom over om het nog een jaar doorlopende contract af te kopen. Eerder al maakte FC Groningen een bedrag over van naar verluidt anderhalve ton om Ramon Pascal Lundqvist over te nemen, terwijl Mikhail Rosheuvel ruim baan kreeg om naar Dubai te vertrekken.

Volledig scherm Gervane Kastaneer gaat in Engeland voor Coventry City spelen. © BSR Agency

Oud-PSV’er Zintsjenko langer bij City

Oleksandr Zintsjenko heeft voor drie jaar bijgetekend bij Manchester City. De 22-jarige Oekraïner ligt nu vast tot 2024. De voormalige middenvelder van PSV kwam vorig seizoen bij de Engelse kampioen in 29 wedstrijden in actie. <<Ik kan moeilijk uitdrukken hoe blij ik ben met deze deal”, zegt Zintsjenko, die sinds 2016 eigendom is van Manchester City. Hij werd in zijn eerste seizoen uitgeleend aan PSV. In Eindhoven kon hij nog niet uitgroeien tot een vaste waarde. City maakte woensdag ook al de contractverlenging van Kyle Walker bekend. De Britse rechtsback verlengde eveneens tot 2024.

Krasnodar in Nederland voor Vilhena

Een delegatie van de Russische club FK Krasnodar is in Nederland om de transfer van Tonny Vilhena naar de club af te ronden. De middenvelder van Feyenoord kan een meerjarig contract ondertekenen. Lees hier meer.

PSV rondt verhuur Rigo naar Sparta af

Dante Rigo wordt door PSV definitief voor een seizoen verhuurd aan Sparta. De 20-jarige middenvelder is vandaag medisch goedgekeurd en de clubs hebben alle formaliteiten afgerond.

Rigo verlengt zijn contract bij PSV tot midden 2022. Zijn huidige verbintenis liep af in 2020, nadat de club eerder dit jaar een optie lichtte. Rigo keert volgend jaar in principe terug en wordt dit seizoen ploeggenoot van onder meer de voormalig PSV’ers Laros Duarte en Dirk Abels.

David start voorbereiding bij RKC Waalwijk

Volledig scherm Trevor David wist bij ADO Den Haag niet door te breken. © BSR/SOCCRATES Trevor David begint maandag bij RKC Waalwijk aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De 22-jarige rechtsback is afkomstig van ADO Den Haag, waarvoor hij tien duels in de eredivisie speelde.



De in Voorburg geboren David speelde al vanaf zijn zevende voor ADO. Maar mede door blessures kwam het niet tot een grote doorbraak. Bij RKC krijgt hij de kans zich te bewijzen. De Waalwijkse club zoekt nog een tweede rechtsback, naast Juriën Gaari. De vraag is ook of de back, die momenteel voor Curaçao uitkomt in de Gold Cup, behouden blijft voor RKC. Toulouse en PEC Zwolle hebben interesse in Gaari, die bij RKC een doorlopend contract heeft.

Veel buitenlandse interesse voor Dumfries

Volledig scherm Denzel Dumfries staat in de belangstelling van meerdere buitenlandse clubs. © BSR Agency Tal van basisspelers van PSV staan momenteel in de belangstelling van buitenlandse clubs, waaronder ook Denzel Dumfries. De rechtsback staat nog tot 2023 onder contract bij PSV, dat hem vorig jaar voor zo’n 5,5 miljoen euro overnam van sc Heerenveen.



Zaakwaarnemer Santi Kolk bevestigde dat hij meerdere telefoontjes van buitenlandse clubs heeft gekregen, maar wil niet op namen of geruchten ingaan.



De rechtsback heeft bij PSV in korte tijd de stap naar het Nederlands elftal gemaakt en zijn snelle ontwikkeling vanaf de amateurs van Barendrecht (waar hij in 2014 vertrok) spreekt tot de verbeelding. Via Sparta kwam hij in 2017 bij Heerenveen terecht. Daar werd hij vorig jaar door PSV opgepikt. De verdediger speelde dit seizoen 34 competitiewedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij vier keer scoorde.

AZ geeft drietal tijd om nieuwe club te zoeken

Marko Vejinovic, Mats Seuntjens en Bjørn Johnsen hoeven zich vandaag niet te melden op de eerste training van AZ. De drie mogen vertrekken uit Alkmaar en krijgen de tijd om een nieuwe club te vinden, meldt het Noordhollands Dagblad. Vejinovic, die vorig seizoen al werd verhuurd aan het Poolse Arka Gdynia, verwacht dan ook dat zijn periode bij AZ voorbij is. ,,De trainer vindt dat ik in bepaalde aspecten die hij belangrijk vindt, minder goed ben dan andere spelers. Dat is zijn goed recht, dat respecteer ik”, zegt hij na een gesprek met Arne Slot. ,,Daarom ga ik op zoek naar een club waar ik wél de waardering krijg. Hier is dat niet het geval, want AZ kiest voor iets anders.”