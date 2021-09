Oud-PSV’er Mathias ‘Zanka’ Jørgensen sluit per direct aan bij Brentford

Maakt corona clubliefde roestig? Twentse clubs over de gevolgen van een jaar zonder sport

8 september ALMELO/ENSCHEDE/HENGELO - Het slot in het amateurvoetbal gaat er weer af. Sommige clubs likken na corona hun wonden, anderen verwelkomden juist veel nieuwe leden. We maken de balans op met een rondgang langs hoger spelende clubs in Almelo, Hengelo en Enschede. Want in de steden staat clubliefde vaak het meest onder druk, toch?