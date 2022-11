Oud-renner Davide Rebellin (51) overleden na aanrijding, politie zoekt bestuurder vrachtwagen

Rebellin was in 2004 de grote plaaggeest van Michael Boogerd die in zowel de Amstel Gold Race als Luik-Bastenaken-Luik tweede werd achter de Italiaan.

In 2008 pakte Rebellin zilver in de olympische wegrit van Peking. Na zijn zege in Waalse Pijl van 2009 werd bekend dat Rebellin na de Spelen positief had getest op CERA, een vorm van EPO. Na een schorsing maakte hij in 2011 zijn rentree in het peloton, maar grote koersen won hij niet meer. De Italiaan reed nog vele jaren voor continentale ploegen. In totaal was hij 31 jaar actief als profwielrenner.