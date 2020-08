Oud-sprinter Usain Bolt test positief op corona na verjaardagsfeestje

Aru en Pogacar kopmannen Emirates, Greipel maakt zich op voor tiende Tour

24 augustus Team Emirates gaat met twee kopmannen naar de Tour de France: debutant Tadej Pogacar en de ervaren Fabio Aru. De 21-jarige Pogacar boekte vorig jaar drie ritzeges in de Ronde van Spanje en eindigde als derde in het klassement. De Sloveens kampioen tijdrijden debuteert zaterdag in Nice in de Franse etappekoers.