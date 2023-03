Oud-tennisster Martina Navratilova weer kankervrij verklaard

Media duiken massaal op terugkeer Lionel Messi in Argentinië: 130.000 aanvragen voor accredita­tie

Lionel Messi is terug in Argentinië voor de eerste voetbalinterland op eigen bodem sinds hij met het nationale team wereldkampioen werd in Qatar. De sterspeler voegt zich bij de selectie van bondscoach Lionel Scaloni die zich gaat voorbereiden op de oefenwedstrijd tegen Panama komende donderdag in stadion Monumental in Buenos Aires.