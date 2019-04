Oud-toprenner Ariesen winnaar Ronde van de Vijver

HENGELO - De Ronde van de Vijver is zaterdag gewonnen door Johim Ariesen. De renner uit Rhenen was de snelste in de massasprint. Daarmee krijgt het Hengelose wielercriterium een voormalige veelvuldig winnaar op de erelijst.

Ariesen reed de afgelopen tien jaar voor enkele Nederlandse continentale formaties, de laatste jaren was hij een vaste waarde voor Metec. Hij won diverse koersen, zoals de Profronde van Noord-Holland, maar ook een etappe in de Ronde van China en in drie opeenvolgende jaren een rit in een Portugese etappekoers. „Maar sinds dit jaar ben ik gestopt, heb ik de topsport op een lager pitje gezet. Ik heb gekozen voor mijn maatschappelijke carrière en m’n gezin”, aldus de 31-jarige coureur uit Rhenen.

Als lid van het clubteam HSK Trias doet hij nog wel mee aan criteriums en stond hij aan het begin van dit wielerjaar nog aan de start van de Ster van Zwolle. Daarin eindigde hij verdienstelijk als achtste, tussen alle continentale renners.

750 meter

In een zonnige editie van de Ronde van de Vijver maakte hij dit jaar zijn debuut. „Ik heb in het verleden vaak meegedaan aan de Nacht van Hengelo, maar dit rondje heb ik nog niet eerder gereden.” Als uiteindelijke winnaar kan hij natuurlijk alleen maar vol lof zijn over het rondje van zo’n 750 meter om de Tuindorpvijver. „Het is een mooi rondje, maar doordat je elkaar de hele tijd kunt zien, maakt het dat ook extra moeilijk om uit het peloton weg te rijden. Dat lukt je alleen maar met een groep van zo’n twintig goede renners. Ik heb het vandaag een stuk of vier á vijf keer geprobeerd, maar het lukte niet om vooruit te blijven. Telkens kwam het peloton weer terug en zat alles weer bij elkaar.”

Eindspurt

In de slotfase spaarde Ariesen zijn krachten en mikte hij op de massasprint. Daarin liet hij zien nog steeds over een heel snelle eindspurt te beschikken. Zijn teamgenoot Robin Wennekes, de Nederlandse kampioen bij de elite zonder contract van 2016, eindigde als tweede. De nummer die op het podium was Patrick Bos.