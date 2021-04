Oud-turnsters hebben ‘goed gesprek’ met minister

Enkele oud-turnsters hebben deze week met demissionair minister Van Ark (sport) om de tafel gezeten om met haar hun persoonlijke ervaringen over misstanden in de turnsport te delen. ‘Het was een goed gesprek’, laat voormalig topturnster Petra Witjes op LinkedIn weten.

Witjes was uitgenodigd om in Den Haag te komen praten over haar ervaringen en de misstanden in de turnsport, waar jonge pupillen stelselmatig werden misbruikt door trainers. Het gesprek met de minister had Witjes, voormalig pupil van trainer Vincent Wevers bij Topturnen Oost Nederland in Oldenzaal, samen met Danila Koster, Stephanie Tijmes en Anouk Visser-Jong.

Over de inhoud van de ontmoeting en de reactie van de minister wil Witjes geen mededeling doen. Ze laat het bij haar bericht op LinkedIn.

Presentatie rapport

De oud-turnsters wachten het rapport van onderzoeksbureau Verinorm af over de aard en de omvang van grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. Woensdag is de prestentatie. De onderzoekers Marjan Olfers (hoogleraar sport en recht) en Anton van Wijk (werkzaam voor een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van integriteit en sociale veiligheid) hebben zich in opdracht van gymnastiekbond KNGU op zowel de topsport als de breedtesport gericht.

Athlete A

De directe aanleiding was de Netflix-documentaire Athlete A, over het misbruikschandaal in de Verenigde Staten rond sportarts Larry Nassar en berichten van misstanden wereldwijd in het turnen. De KNGU kondigde half juli het onderzoek aan. Niet veel later bekende de Nederlandse turncoach Gerrit Beltman dat hij jarenlang jonge turnsters tijdens trainingen had mishandeld en vernederd.

Dat leidde tot tal van verklaringen van Nederlandse oud-turnsters waarbij andere coaches werden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Een aantal van hen had al eerder gesproken over wantoestanden, maar de beschuldigde coaches bleven nog jaren actief.

Aanbevelingen

Het onafhankelijke onderzoek, gefinancierd door het ministerie van VWS, richtte zich op het in kaart brengen van de aard, omvang en aanpak van grensoverschrijdend gedrag in zowel top- als breedtesport, onder minderjarigen en bij volwassen in alle gymsportdisciplines. De resultaten worden geanonimiseerd en begeleid door een reeks aanbevelingen.

Het onderzoek staat los van de tuchtzaken die lopen bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). De KNGU en het Centrum Veilige Sport Nederland speelden zo’n zeventig klachten door naar het ISR, waarbij het ging om in totaal zo’n 25 coaches. Waaronder bondstrainer Wevers, die momenteel actief is bij de EK waar hij zijn dochters Lieke en Sanne begeleidt.

Motie Tweede Kamer

Ondertussen was er geen adequate nazorg en hulp voor de slachtoffers, die het zelf maar moesten zien te redden. De Tweede Kamer nam vorig jaar december daarom een motie aan die het kabinet sommeerde om samen met de slachtoffers te onderzoeken welke hulp zij nodig hebben. Vier maanden later was er dan eindelijk het eerste gesprek tussen de minister en enkele oud-turnsters. Van Ark wilde in eerste instantie wachten op de uitkomsten van een groot onafhankelijk onderzoek naar de misstanden, maar dat is enkele malen uitgesteld.