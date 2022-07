Oud-wedstrijdleider F1 Masi kreeg doodsbedreigingen na wereldtitel Max Verstappen

Max Verstappen benadert zijn sport net als toen hij een klein kind was, Charles Leclerc schreeuwde juist als een klein kind

De mentale inzinking van Charles Leclerc in Frankrijk is een week later op de Hungaroring nog altijd onderwerp van gesprek. Wat komt er in geestelijk opzicht eigenlijk kijken bij een eerste wereldtitelgevecht? ,,Weinig’’, claimt Max Verstappen. ,,Vorig seizoen was het leukste van alle jaren dat ik race.”

29 juli