Oud-wedstrijdleider F1 Masi kreeg doodsbedreigingen na wereldtitel Verstappen

softbal Speelsters Tex Town Tigers bezorgen Oranje elfde Europese titel

Met vier speelsters van Tex Town Tigers in de gelederen heeft Oranje zaterdag de Europese titel veroverd. Engeland werd in de finale in het Spaanse Sant Boi met 7-0 verslagen. Britt Vonk, Annemiek Jansen, Dinet Oosting en Laura Wissink stonden in de basis van team Kingdom of the Netherlands. Twee andere speelsters van Tex Town Tigers, Lindsey Meadows en Lizzy Clarijs kwamen in de eindstrijd niet in actie.

30 juli