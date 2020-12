Oud-wielrenner Aldag wordt ploegleider bij team van Poels

,,In dit gecompliceerde seizoen liet Team Bahrain veel vechtlust zien. Dat trok mijn aandacht”, zei Aldag. ,,Toen de mogelijkheid kwam om onderdeel te worden van dit team, hoefde ik dan ook niet lang na te denken.” De Britse autoproducent McLaren is gestopt als sponsor van de Arabische ploeg, die verder gaat als Bahrain Victorious.

Aldag bekende in 2007 tegelijk met zijn voormalige teamgenoot Erik Zabel dat ze in de jaren 90 doping hadden gebruikt bij Telekom. Beiden boden publiekelijk hun excuses aan. Meer oud-renners van de ploeg volgden, onder wie Bjarne Riis, de Tourwinnaar van 1996. Alle dopingonthullingen leidden tot het vertrek van hoofdsponsor T-Mobile, de opvolger van Team Telekom. Aldag was toen al ploegleider geworden. Hij bleef actief bij de opvolger van T-Mobile en werkte later ook voor Quick-Step en MTN-Qhubeka. Na een jaar in het vrouwenpeloton keert de Duitser nu terug in de WorldTour voor mannen.