Oud-wielrenner Cantwell (36) overleden

Hoe hoog is de schuld van FC Twente nu eigenlijk?

4:55 ENSCHEDE - Hoeveel schuld heeft de club nu echt? Is het 65 miljoen, 55 miljoen of 43 miljoen euro? Er wordt door fanatieke supporters druk over gediscussieerd op fansites van FC Twente, sinds dat gisteren de volledige jaarrekening op z’n website publiceerde.