Oud-wielrenner Johan van der Velde (62) ernstig ziek

Twen­te-trai­ner Pusic: ‘Ik heb vertrouwen in de jongens die we wel hebben’

16:02 ENSCHEDE - FC Twente-trainer Marino Pusic heeft een flinke puzzel op te lossen in de aanloop naar de topper bij Sparta. „We zijn in vorm en dan is het balen, dat je uitgerekend in het hol van de leeuw met personele problemen kampt”, aldus de oefenmeester.