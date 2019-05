Oud-winnaar Milaan-Sanremo zaterdag in de Ronde van Overijssel

Het aantal ex-profrenners dat zaterdag weer in koers is in Overijssels Mooiste, is groot dit jaar. De bekendste van allen is ongetwijfeld Erik Breukink. De voormalig Nederlands kampioen en winnaar van 61 overwinningen, waaronder etappes in de drie grote rondes, is ploegleider van de formatie Roompot-Charles. Die ploeg is zaterdag de enige pro-continentale formatie in de Overijsselse wielerklassieker.