Oud-winnaars Murray en Venus Williams krijgen wildcard voor Wimbledon

Droom Curaçao spat uiteen: geen WK voor Hiddink en Kluivert

8:59 Curaçao kan deelname aan het WK van volgend jaar in Qatar vergeten. De ploeg van interim-bondscoach Patrick Kluivert, die de met de naweeën van het coronavirus kampende Guus Hiddink verving, had niet genoeg aan een 0-0 gelijkspel tegen Panama, omdat de eerste wedstrijd in het tweeluik vorige week met 2-1 werd verloren.