'Oude' Federer vindt zichzelf geen favoriet

De 36-jarige Zwitser beseft desondanks maar al te goed dat hij als titelverdediger en nummer twee van de wereld wel degelijk door veel tennisvolgers als topfavoriet wordt gezien. ,,Het zou eigenlijk niet zo moeten zijn dat een 36-jarige de favoriet is'', zei Federer zondag in Melbourne. ,,Daarom benader ik in dit late stadium van mijn carrière alles ook een stuk relaxter.''



Vorig jaar maakte Federer in Melbourne zijn rentree op de ATP Tour na een half jaar afwezigheid. De Zwitser begon als nummer zeventien van de wereld aan de Australian Open, maar verraste daar iedereen door op fenomenale wijze zijn achttiende grandslamtitel te pakken, later in het jaar gevolgd door nummer negentien op Wimbledon. Het markeerde de terugkeer van 'King Roger' aan de top.

Volledig scherm Roger Federer. © Getty Images

Zonder verwachtingen

,,Vorig jaar ging ik de Australian Open in met de gedachte: we zien wel wat er gebeurt. Dat zullen Novak Djokovic en Stan Wawrinka nu ook hebben. Het was heerlijk om zonder verwachtingen aan het toernooi te beginnen na al die jaren met druk van buitenaf, zoals nu ook weer. Ik hoop zelf vooral een paar rondjes te winnen en in mijn ritme te komen'', zei Federer.

De Zwitser, die begin deze maand op het toernooi om de Hopman Cup al weer aantoonde goed in vorm te zijn, kreeg de vraag of hij in zijn beste periode ooit zit. ,,Dat weet ik niet. Maar ik heb wel enorm veel plezier.'' De titelverdediger begint de jacht op zijn twintigste grandslamtitel dinsdag in de eerste ronde tegen de Sloveen Aljaz Bedene.