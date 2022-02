Oude sprintkanonnen slaan toe: Mark Cavendish (36) wint in Oman, Elia Viviani (33) snelste in Provence

Na een rit over 151 kilometer, waarin het peloton door de harde wind in waaiers uiteenviel, won Viviani van Ineos Grenadiers in de straten van Les Saintes-Maries-de-la-Mer de sprint van de eerste groep. De Belg Sep Vanmarcke (Israël - Premier Tech) finishte als tweede en de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe (Quick-Step) werd derde. Martijn Tusveld (Team DSM) eindigde als vierde.

De Italiaan Filippo Ganna (Ineos), die donderdag de proloog won, was mee in de voorste waaier en behield de leiderstrui. Hij heeft 4 seconden voorsprong op Alaphilippe. De Ronde van de Provence duurt tot en met zondag.

Cavendish bekroont terugkeer met ritzege

Mark Cavendish heeft de tweede etappe in de Ronde van Oman gewonnen. Na 167,5 kilometer was de 36-jarige Cavendish de sterkste in de massasprint. Een dag eerder was hij tweede geworden achter de Colombiaan Fernando Gaviria.

Cavendish, winnaar van 34 etappes in de Tour de France, maakt in Oman zijn rentree na een zware val eind november tijdens de zesdaagse op de wielerbaan van Gent. De Brit liep daarbij een klaplong en twee gebroken ribben op. De sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl bewijst bij zijn terugkeer in het peloton dat hij niets aan snelheid heeft verloren. Hij boekte in Suhar Corniche de 157ste overwinning uit zijn profcarrière.

De Australiër Kaden Groves eindigde na zijn derde plek in de openingsrit nu als tweede. Gaviria werd vierde en moest de leiding in het klassement afstaan aan Cavendish. De Ronde van Oman telt zes etappes.

Volledig scherm Mark Cavendish wint de massasprint. © AFP